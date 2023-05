Nord-Cotentin. Pénurie de médecins : la tendance est-elle en train de s'inverser ?

Jacques Coquelin, vice-président de l'Agglo du Cotentin en charge de la santé, est formel. L'élu, également maire de Valognes, ne veut plus entendre parler de "désert médical". Selon lui, la tendance est en train de s'"inverser" grâce aux différentes actions qui sont menées depuis 2017 (lire pages 5 et 7). Il avoue toutefois que les résultats ne se voient pas encore aujourd'hui.

Quatre généralistes perdus en deux ans

Car effectivement, la communauté d'agglomération continue de perdre des médecins généralistes, au moins quatre en deux ans. Cinq installations et onze cessations ont été enregistrées dans ce domaine en 2021 contre onze et neuf l'an dernier. Autre chiffre, une baisse de 2,7 % du nombre de généralistes est observée entre 2018 et 2022. Si on y regarde de plus près, ils étaient 107 au 31 décembre 2022 dans l'Agglo du Cotentin contre 110 en 2018.

Il reste difficile d'obtenir un rendez-vous et surtout un médecin traitant aujourd'hui, ce qui a des conséquences sur les autres services tels que SOS Médecins, structure installée dans les locaux de la Polyclinique du Cotentin et disposant de quatre cabinets de consultation. Les praticiens y assurent la prise en charge sur rendez-vous sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Priorité n°1 : trouver des généralistes

En début d'année, le président de cette structure, Christophe Marchenay, avait fait part d'une "suractivité" depuis des années : "Cela remonte même avant la Covid-19." En 2022, 61 000 interventions ont été réalisées dont 33 000 entre 8 heures et 20 heures. Il y a dix ans, il y en avait moitié moins. La difficulté d'avoir accès à un médecin traitant est une des explications de cette nette progression. Une hausse des créneaux disponibles, un parcours plus simple et une meilleure visibilité chez SOS Médecins depuis sa création sont aussi des facteurs pouvant expliquer cette suractivité. SOS dispose aussi de l'accès au plateau technique de radiologie et d'analyse médicale de la polyclinique.

Pour Jacques Coquelin, "la priorité n°1 reste de trouver des médecins généralistes, ils doivent être à nos portes", à moins de 15 minutes. Du côté des médecins spécialistes libéraux dans l'Agglo du Cotentin, on en compte 40 pour 100 000 habitants (ils se trouvent à Cherbourg-en-Cotentin et Valognes), un chiffre en dessous de la densité départementale (43). En comparaison, la moyenne est de 82 médecins spécialistes pour 100 000 habitants à l'échelle nationale. Sur 2021 et 2022, on compte cinq médecins spécialistes en moins. Les chiffres concernant le nombre d'ophtalmologistes, dermatologues, gynécologues et cardiologues - des métiers en tension - ne sont pas connus précisément. En revanche, la situation est stable pour les masseurs kinésithérapeutes, et très favorable pour les infirmiers. L'agglomération a notamment gagné 14 infirmiers en deux ans. La situation se dégrade légèrement pour les chirurgiens-dentistes. Ils sont passés de 52 à 51 entre 2020 et 2021, dont 25 % d'entre eux ont 60 ans et plus.