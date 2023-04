Musique . The Voice : Zazie en larmes lors des battles

Dans l'émission de The Voice diffusée samedi 22 avril, pour sa seconde battle de la soirée, Zazie décide d'opposer deux talents : Esmé et Max Novik. Tous les deux ont une forte capacité à nous provoquer des émotions sur des chansons différentes et cela n'a pas loupé. Pour tenter de sauver leur place, ils se sont affrontés sur le titre "Sign Of The Times" de Harry Styles et c'est Max Novik qui a remporté la battle, une décision très difficile à prendre pour Zazie qui a fini en larmes.