Tourouvre-au-Perche. Jean-Baptiste Soubelet, le vétérinaire devenu brasseur

Avec le manche de son Opinel, Jean-Baptiste Soubelet tape de petits coups secs sur la baie, qui finit par s'ouvrir, dévoilant de puissants arômes poivrés et boisés : "On a trouvé ça en se baladant sur le littoral breton avec ma femme, alors pourquoi aller au bout du monde pour trouver nos poivres ?", raconte-t-il. Depuis, le maceron - puisqu'il s'agit de cette plante de la famille de la carotte – parfume la Porter "An de Brasse 1872", l'une des bières proposées par le quinquagénaire qui vient de lancer sa micro-brasserie, La Bigrerie, à Tourouvre-au-Perche.

La zythologie, la science de la bière

Après avoir été vétérinaire, expert en panneaux solaires, puis chargé d'études de marché sur le médicament vétérinaire, comment devient-on brasseur en Normandie ? "J'avais envie de participer à la vie du territoire, avec le souci de préserver notre avenir", explique Jean-Baptiste Soubelet, coiffé d'un feutre assorti à ses yeux bleu-gris. Après Toulouse, l'Auvergne, l'Anjou et la région parisienne, il a donc posé ses valises dans cette ferme achetée en 2017, où son épouse devrait le rejoindre "dès que la fibre est disponible pour du télétravail".

Avant de se lancer, le brasseur a complété ses connaissances en microbiologie, déjà solides, par une formation en zythologie, "la science de la bière". En faisant visiter sa brasserie, il est intarissable sur le processus de transformation du malt d'orge, de la levée de dormance à la pasteurisation, en passant par l'empâtage et la fermentation. Un exercice auquel il se livre avec bonheur chaque vendredi de 15 h à 19 h, quand il ouvre ses portes au public.

Un ancien tank à lait

Mais ce qui fait la particularité de son activité, c'est l'ingéniosité avec laquelle il tend à la rendre la plus éco-responsable possible. Il a lui-même fabriqué sa cuve dans un ancien tank à lait trouvé dans un jardin où il servait de récupérateur d'eau de pluie ; des panneaux solaires thermiques sur son toit fournissent l'énergie nécessaire à la transformation de la bière et son système ne fonctionnera bientôt plus "qu'au bois et au soleil". Quant aux déchets, les drêches - résidus solides - de malt vont à ses chèvres et un astucieux système de refroidissement du moût lui évite de jeter des litres d'eau à l'égout à chaque brassin.

L'homme ne regrette pas d'avoir sauté le pas : "Certes, tout n'est pas simple, mais je fais tellement plus de choses en une seule journée ! ", témoigne Jean-Baptiste, heureux de contribuer à "créer du lien" : " C'est la seule chose qui garantisse la stabilité du futur : contrairement au PIB et au pétrole, le lien, on peut le faire croître à l'infini."