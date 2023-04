Environnement. Le voilier Scylla en escale à Fécamp

Le voilier Scylla de l'association de dépollution des océans, Wings of the Ocean, est arrivé à Fécamp vendredi 21 avril. Il opère des opérations de ramassage de déchets sur les plages et littoraux des côtes françaises ainsi que des actions de sensibilisation pour lutter contre la pollution des océans.

Avec ses 28 mètres de long, le Scylla accueille un équipage d'une dizaine de bénévoles. Le grand public est invité à les rejoindre pour des opérations de ramassage de déchets sur les littoraux ou venir visiter le bateau.

L'association Wings of the Ocean a été créée en 2018. Depuis cette date, elle a mené plus de 700 dépollutions, ramassé plus de 99 000 kg de déchets.

Le Scylla reste à Fécamp (quai Bérigny) jusqu'au 14 mai.

Programme de l'escale Fécampoise

Mercredi 26 avril

9 heures-10 h 30 : Atelier zéro déchet

14 heures-16 h 30 : Ramassage de déchets Inter Organisations (avec présence de dix enfants du Conseil Municipal Enfants)

Samedi 29 avril

9 h 30-11 h 30 : Ramassage de déchets à Yport

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Dimanche 30 avril

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Lundi 1er mai

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Samedi 6 mai

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Dimanche 7 mai

9 h 30-11 h 30 : Ramassage de déchets

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Lundi 8 mai

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Samedi 13 mai

9 h 30-11 h 30 : Ramassage de déchets

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla

Dimanche 14 mai

14 h 30-17 heures : Visites du Scylla.