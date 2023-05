Cotentin. Benoît Lemercier, l'amoureux de la nature qui prend soin de la faune des jardins

Le jardin est en pente au-dessus de la maison encaissée dans la vallée de Quincampoix, à Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit d'une ancienne dépendance de ferme restaurée. Les enfants de Benoît Lemercier s'élancent dans l'herbe avec joie. "Ce matin en me levant, j'ai entendu de petits cris, raconte Benoît. Ils provenaient de la petite mare de la maison voisine. J'ai d'abord cru à un oiseau mais en m'approchant, j'ai trouvé une famille de hérissons, une mère et deux petits essayant d'échapper à la noyade. J'ai pu les récupérer et les mettre dans un abri." Les petits rescapés reprennent des forces, nichés dans la paille. "C'est souvent qu'on m'appelle pour des sauvetages, poursuit Benoît Lemercier. J'ai l'habitude. Naturellement je donne de la place à la faune dans mon jardin parce que chaque animal a son rôle dans l'écosystème."

Une place pour tous les animaux

Et des abris pour animaux, il y en a chez Benoît ! D'abord, des plaques de tôle posées dans l'herbe qu'il soulève. On y découvre des orvets. "Il y en a dans tous les jardins. Les tôles me permettent simplement de les détecter, explique Benoît. Les gens confondent les orvets avec des serpents mais ce sont des lézards qui consomment des limaces et des escargots." La façade de sa maison est équipée d'hôtels à insectes ainsi que d'abris à chauve-souris. Dans les poutres de bois percées, les abeilles s'en donnent à cœur joie. "Elles pondent et rebouchent les trous avec de la terre, dit Benoît. Pas besoin de grand chose pour leur faire des abris : du bois et de l'huile de coude !"

Tout le monde peut facilement rendre son jardin accueillant pour les animaux. Voilà le message que veut faire passer Benoît Lemercier. Ce natif de Coutances, Cherbourgeois depuis l'adolescence, a fait des études de gestion et de protection de la nature. "J'ai toujours eu de la curiosité pour la faune qui nous entoure, ici dans le Cotentin, rembobine-t-il. Enfant, je passais mon temps à attraper des bestioles pour les comprendre." Le quadragénaire a été animateur nature, chef d'équipe d'entretien d'espaces verts avant de devenir moniteur aux ateliers thérapeutiques de Béthanie, à Picauville. "J'encadre des patients de la Fondation Bon Sauveur sur une activité de maraîchage. C'est un hôpital de jour où les patients en psychiatrie sont accueillis. Ils font pousser des légumes et vendent les produits sur place."

Un engagement pour

la préservation des espèces sauvages

Benoît Lemercier est également investi dans le Groupe mammalogique normand (GMN), une association œuvrant depuis 40 ans à la connaissance et à la protection des mammifères sauvages. "Je suis bénévole depuis 24 ans. C'est une association scientifique avec une équipe de neuf salariés qui mène des études sur certaines espèces et réalise des comptages. Chacun peut aussi transmettre des informations au GMN en fonction de ses observations personnelles de mammifères sauvages."

Le GMN a même développé une application permettant de transmettre les lieux où certains animaux se font écraser. "De nouvelles actions se mettent en place pour que chacun contribue à la préservation des animaux." Ainsi, comme le démontre l'amoureux de la nature avec son engagement, même en habitant près des villes, il est possible d'être attentif à la faune et de rendre facilement son jardin accueillant.

Pratique. Groupe mammologique normand : www.gmn.asso.fr