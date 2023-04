Bonne table à Rouen. Amici, la convivialité au service du bon goût

Ambiance cosy, murs tapissés de photos de l'Italie, et en fond la radio Solo Musica Italiana qui accompagne vos plats. Impossible de se tromper : chez Amici, la nouvelle adresse de Gabriel Georgeano, située rue aux Ours à Rouen nous voilà bien en Italie. Idéalement situé et profitant d'une clientèle de bureau, le restaurant de spécialités italiennes a ouvert ses portes le vendredi 7 avril.

À peine installé, j'apprends que la formule a changé. Auparavant dédié à la street-food italienne, l'établissement a évolué vers le restaurant classique avec son menu et ses plats du jour. Qu'à cela ne tienne. Je choisis la pizza Burrata parmi une sélection de 13 pizzas plutôt classiques et termine par un tiramisu tout aussi traditionnel, un café et une eau gazeuse pour la somme de 21,50 euros.

La pizza Burrata, salade, origan et basilic.

Un accueil chaleureux

Le restaurant est idéal pour les grosses faims, les plats étants assez copieux. Mention spéciale pour la burrata et sa sauce pesto. Pâtes, osso-bucco, boulettes de veau sauce tomate, et focaccia, complètent l'offre d'Amici. "Je change toujours la carte", assure le patron Gabriel Georgeano qui a choisi "le métier par amour", lui qui est ici d'une famille de médecins. Après avoir ouvert plusieurs restaurants à Paris et dans la Côte d'Azur, l'Italien et sa femme Liliana ont décidé de migrer en terre normande. Si le menu est assez gourmand, c'est l'accueil qui est la grande spécialité de la maison. Le patron Gabriel, originaire de Venise, a le contact facile et un certain bagout avec ses clients.

Il vous met tout de suite à l'aise, si bien que l'on se sentirait presque comme à la maison. "Ça, c'est le mythe du vieux serveur. Moi, quand je rentre dans un restaurant et que je vois que les employés sont les mêmes depuis 20 ans, je me dis que c'est un bon restaurant", conclut, souriant, le gérant.

Pratique. 67 Rue aux Ours à Rouen. Tel. 02 79 91 59 41. Ouvert le midi et le soir tous les jours sauf le dimanche.