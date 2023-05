Place du commerce. Couture, bar, immobilier : du nouveau à Cherbourg-en-Cotentin

Un magasin de tissus

Un magasin de tissus, confections sur mesure et mercerie, Palatine, a ouvert mercredi 29 mars au n°58 rue Gambetta à Equeurdreville-Haineville. Passionnée de couture, Mélanie Lecoffre a décidé d'en faire son métier après avoir travaillé pendant 15 ans dans des structures culturelles comme Le Point du Jour ou encore Le Trident puis deux ans dans l'industrie. Elle a alors suivi une formation pour obtenir le titre professionnel fabricante de vêtements sur mesure. Dans son magasin, la professionnelle propose une sélection de tissus de qualité dont l'impact écologique est limité avec des fibres choisies et les méthodes de production surveillées, et des tissus provenant de stocks dormants (surplus de production ou invendus) de grandes maisons de couture italiennes.

On trouve aussi des patrons de couture, des patchs thermocollants pour customiser des vêtements ou les réparer, des étiquettes à coudre colorées, des boutons, du fil, et des fermetures à glissière. Elle confectionne des vêtements sur mesure avec des plages horaires dédiées à l'étude et la couture du projet du client. Une réflexion est menée pour des cours de couture. Le magasin est ouvert le mardi et le jeudi, de 14 h à 19 h, le mercredi et le vendredi, de 10 h à 12 h, et de 14 h à 19 h, et le samedi, de 9 h 30 à 12 h, et de 14 h à 18 h. Les mardis et jeudis matin, sur rendez-vous (confection). Tél. 06 51 69 30 87.