Étretat. Des vélorails se percutent : cinq blessés dont trois enfants

L'attraction aurait pu virer au drame. Un accident de vélorail s'est produit à Etretat ce dimanche 23 avril. Selon les pompiers de Seine-Maritime, prévenus aux alentours de 13 heures, cinq vélorails sont entrés en collision au niveau du terminus. Les vélorails permettent de se balader sur une ancienne voie ferrée depuis la gare de départ des Loges jusqu'à Etretat.

Cinq blessés légers

Cinq personnes ont été blessées dont trois enfants. "L'ensemble des victimes a été rassemblé à la gendarmerie par les sapeurs-pompiers afin d'assurer leur prise en charge" précisent les secours. Deux femmes de 40 et 62 ans ainsi que deux garçons de 13 et 16 ans et une adolescente de treize ans ont été transportés vers les hôpitaux du Havre et de Fécamp. Ils présentent de légères blessures.

Le SMUR de Fécamp et les services de la mairie étaient présents sur les lieux. Au total, 14 sapeurs-pompiers sont intervenus à l'aide de six engins.