Météo. Vigilance jaune aux orages sur une grande partie de la Normandie

Une météo digne d'un mois de novembre. En raison de fortes pluies, quasiment la totalité de la région Normandie est placée en vigilance jaune aux orages par Météo France ce dimanche 23 avril. Sont concernés les départements de l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure.

⚠️🌩Cet après-midi, le mauvais temps se généralisera.



Pendant quelques heures, notamment près des Pyrénées et sur les régions de l'Est, les pluies seront passagèrement soutenues, orageuses, accompagnées de rafales et d'un risque de grêle.



