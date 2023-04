Manche. Un plaisancier à la dérive, de gros moyens sont engagés

C'est en soirée, ce vendredi 21 avril, que le CROSS Jobourg a été alerté par un plaisancier qui affirme avoir une voie d'eau importante à son bord et qu'il se prépare à évacuer. Il se situe alors au large de l'archipel des Ecréhou, des îles anglo-normandes.

L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale est sollicité, tout comme le canot de sauvetage David Page de la royal national lifeboat institution, l'équivalent anglais de la SNSM. Cependant, la victime revient aux nouvelles en signalant qu'elle est à la dérive dans l'eau du fait de forts courants.

Devant l'urgence de la situation, la décision est prise "d'engager, dans un second temps, de nouveaux moyens : la vedette SNS 143 Les Trois Grunes de la SNSM de Carteret ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile", poursuit la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Mais ce n'est pas tout, puisque les garde-côtes de Jersey engagent eux l'avion de recherche et de sauvetage de channel islands air search (CIAS).

Heureusement, lorsqu'il arrive sur zone, le canot David Page localise très vite la victime. La SNSM récupère l'homme et le ramène jusqu'à Carteret, où une équipe médicale du service de santé des armées de Cherbourg vient d'être déposée par l'hélicoptère Caïman. La victime sera finalement transportée à l'hôpital de Cherbourg.