Eure. Accident entre une voiture et un scooter à Ezy-sur-Eure, un adolescent est grièvement blessé

Le choc a eu lieu au niveau de la commune d'Ézy-sur Eure au Sud-Est du département de l'Eure à la frontière avec l'Eure et Loire. Une voiture et un scooter sont entrés en collision aux alentours de 19h30, vendredi 21 avril. Dans le choc, deux personnes ont été blessées dont une gravement. Il s'agit du conducteur du deux roues, un jeune homme de 17 ans, qui a été grièvement blessé avant d'être emmené par hélicoptère au centre hospitalier de Dreux. Son passager, un adolescent de 14 ans, plus légèrement blessé, a été, lui aussi, conduit à l'hôpital de Dreux. Quant à la conductrice de la voiture, une femme de 43 ans, elle est sortie indemne. Au total sept pompiers ont été mobilisés.