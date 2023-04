Dieppe. L'association Estran propose des visites guidées à la cité de la mer

Situé rue de l'Asile Thomas, le Musée Estran cité de la mer propose de nombreuses visites guidées pendant les vacances scolaires. Et parmi elles, il y a celle de l'Aquarium. "On exploite beaucoup de thèmes et effectivement, il y a aussi une partie sur la sensibilisation du milieu maritime et des espèces maritimes qui vivent dans notre région, la Normandie", indique Cyrille Dikkman, animateur.

"Ne pas tout retenir, c'est l'occasion de revenir une autre fois"

Martine Gérard habite près de Rouen. Elle a fait le déplacement à Dieppe avec ses deux petits-enfants en train. L'occasion de découvrir le Musée Estran cité de la mer et participer à une visite guidée. Ce qui l'a le plus marqué c'est que "sur la plage, on rencontre souvent des éponges, on a l'impression que ça y ressemble mais en fait ce sont des œufs de bulot". Son mari Alain a lui aussi appris beaucoup de choses mais selon lui, "le problème c'est de retenir tout ce qui a été dit, je doute que j'en garderais toute la totalité. Mais ne pas tout retenir, c'est l'occasion de revenir une autre fois pour compléter ce qui nous aura été dit."

"J'ai aussi appris que les poissons déploient leur pointe sur leurs nageoires quand ils ont peur"

Pendant la visite guidée, Tom Auvray, 13 ans, a "découvert plusieurs espèces de poissons que je ne connaissais pas. J'ai aussi appris que les poissons déploient leur pointe sur leurs nageoires quand ils ont peur." Et parmi les autres participants, certains ont même fait beaucoup de route pour venir découvrir la ville de Dieppe comme Martine Walter venue d'Alsace : "C'est la sixième fois qu'on vient à Dieppe et la deuxième fois qu'on vient à ce musée, c'est ludique." Selon son mari André, venir dans ce type de musée, "c'est toujours un lieu de culture et de choses qu'on ne sait pas. On nous fait comprendre qu'il faut respecter la nature, les océans et tout ce qui y vit."



Pour en savoir plus sur les autres visites guidées prévues pendant les vacances scolaires, consulter le site internet de l'Estran cité de la mer.