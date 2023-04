Caen. La distribution de coccinelles reprend au Jardin des Plantes

C'est une tradition depuis 1984 à Caen. Comme chaque année, le Jardin des Plantes propose chaque vendredi la distribution de pontes de coccinelles gratuitement à quiconque le souhaite. "On encourage même les gens à revenir chaque vendredi", glisse Xavier Dussart, en charge de l'équipe animation et de la production biologique du jardin.

Cette distribution a deux objectifs selon l'expert : "Les coccinelles luttent contre les dégradations causées par les pucerons, puisqu'elles s'en nourrissent. Nous utilisons d'ailleurs ces coccinelles en interne. Elles permettent aussi de sensibiliser le public aux solutions alternatives à l'utilisation de pesticides."

Les petites boîtes qui contiennent les pontes de coccinelles.

La demande dépend énormément de la météo, mais en ce vendredi 21 avril, ceux qui ont, ou essayent d'avoir la main verte, répondent présent. Chaque année, environ 2 500 personnes viennent récupérer de petites boîtes. "À chaque personne, on donne entre quatre et cinq pontes, et chacune équivaut à une dizaine de larves potentielles", explique Xavier Dussart. Et chaque coccinelle mangera entre 50 et 60 pucerons par jour. "Parfait pour protéger un rosier par exemple !".

La distribution gratuite de coccinelle a lieu tous les vendredis, de 9 h 30 à 12 h 30. Et ce, jusqu'au 7 juillet, date du début des vacances scolaires vacances scolaires.