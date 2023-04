Télévision. Deux Seinomarins à la recherche du château de leurs rêves sur M6

"On n'est pas châtelains, on est fils et fille d'ouvriers, ça ne fait pas partie de nos personnages." Et pourtant, Nina et Brian, deux Seinomarins à l'esprit très rock, ont un projet fou : créer un véritable château d'artistes. Ils sont à l'affiche depuis le mercredi 19 avril sur M6, dans le programme Le château de mes rêves.

Créer un château d'artistes avec ferme et friperie

Originaire de Saint-Saëns, à une trentaine de kilomètres de Rouen, cette famille passionnée d'art habite une ancienne teinturerie dans laquelle les membres ont fait beaucoup de travaux : ils y ont leur salon de tatouages, organisent des concerts qui accueillent 1 000 personnes, dont la moitié mangent sur place. Ils y ont aussi créé une guinguette, qui ouvre quatre mois par an.

Nina, Brian et leurs deux enfants, dans l'émission "Le château de mes rêves" diffusée sur M6. - Capture d'écran M6

La vie du couple et de leurs deux enfants est bien remplie, mais c'est une nouvelle étape qu'ils souhaitent à présent franchir pour réaliser un rêve.

Ils se sont lancés à la recherche du bien parfait, stratégique et accessible, avec un grand espace extérieur, sans voisins proches. À terme, la famille souhaite y organiser des expositions, des concerts, des événements artistiques, y créer une friperie et un nouvel espace de tatouage. Le tout à "300 kilomètres maximum" de leur lieu de vie actuel. D'autres idées fusent : une ferme, un food truck, une galerie d'art… Un projet à suivre de près.

Pratique. "Le château de mes rêves" : diffusion depuis le mercredi 19 avril à 17 h 35 sur M6, du lundi au vendredi.