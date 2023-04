Rouen. Deux Rouennais inventent une plateforme en ligne pour faire garder ses animaux

Qui va s'occuper de mon animal pendant les vacances ? Nombreux sont les propriétaires à se poser cette question avant de partir. Pour y remédier, deux Rouennais, Vincent et Rémy Norbert, ont créé Resanimo, une plateforme en ligne qui répertorie, sous la forme d'un annuaire, les professionnels de garde d'animaux en France. "Au départ, j'ai aidé Vincent, qui tient une pension pour animaux à Rouen. J'ai créé son site internet et lui ai construit un outil de gestion", raconte Rémy Norbert, webmaster de Resanimo. À la suite de cette mission, "on s'est aperçu qu'il n'existait pas d'annuaire qui permettait de trouver facilement un professionnel pour garder nos animaux de compagnie". C'est comme ça qu'est née la plateforme Resanimo.

"Notre idée est de mettre en avant les spécialistes de la garde d'animaux"

"Lorsqu'on faisait des recherches de pet-sitters, des personnes qui gardent les animaux de compagnie, il y avait beaucoup d'annonces de particuliers et peu de professionnels, déplore le co-fondateur. Ou en tout cas, il fallait faire beaucoup de recherches avant de les trouver." Depuis janvier, le site Resanimo est opérationnel. "Notre idée est de mettre en avant les spécialistes de la garde d'animaux, ce qui est aussi une garantie pour les propriétaires." La démarche est simple. Une fois arrivé sur la page d'accueil, on choisit le lieu de garde, le type d'animal et la prestation. Les annonces apparaissent à gauche de l'écran et, à droite, une carte permet de les localiser. "Le particulier doit cliquer sur la fiche du professionnel, où il a accès à une description, son site internet, son numéro de téléphone, son e-mail, des photos et ses avis Google", poursuit le webmaster. Et pour les professionnels, "en plus de l'annuaire, on a mis en place un logiciel de gestion et de réservation en ligne, un peu comme les plateformes Booking et Doctolib, mais pour les animaux domestiques". Le particulier devra sélectionner ses dates pour avoir un devis, un mail de confirmation et un retour du professionnel.

Au total, plus de 1 000 contacts sont répertoriés sur la plateforme. Et pour que l'outil soit le plus performant possible, "Vincent m'a aidé à voir quels étaient les besoins pour les pensions ou les pet-sitters, puisque c'est son domaine. Moi, je n'ai eu qu'à le retranscrire en version informatique", relate Rémy Norbert. Pour ce projet, sa sœur Cindy gère aussi les parties commerciales et communication. L'annuaire de Resanimo est gratuit pour toute personne qui recherche un mode de garde pour ses animaux domestiques et pour les professionnels, sauf pour ceux qui bénéficient du service de réservation en ligne.