Eure. La gendarmerie annonce la mort de Getro, chien spécialisé dans la recherche de personnes disparues

Sur douze années de vie, sept de bons et loyaux services au Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) des Andelys, aux côtés de son maître Laurent. Getro, un berger belge Tervueren s'est éteint alors qu'il coulait une retraite "heureuse et méritée", a annoncé vendredi 21 avril la gendarmerie de l'Eure sur les réseaux sociaux.

Ses collègues bipèdes ont salué l'aide précieuse de Getro, spécialisé dans la piste et la défense : "Il a, au cours de sa carrière, accompli avec succès de nombreuses missions dont la recherche de personnes disparues", a salué la gendarmerie de l'Eure.