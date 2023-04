Gisors. Violent feu d'appartement : cinq personnes transportées l'hôpital

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble, vendredi 21 avril peu après 1 heure du matin, place Stéphane Hessel à Gisors. Le feu a pris sur le palier avant de se propager rapidement à un appartement au troisième et dernière étage de l'édifice. Les pompiers ont sorti quatre occupants des flammes. On déplore neuf victimes dont cinq ont été légèrement blessées et transportées vers les hôpitaux de Gisors et de Pontoise.

L'intervention a mobilisé 41 sapeurs-pompiers. L'incendie était particulièrement violent. Il a fallu deux lances à incendie, dont une sur grande échelle, pour venir à bout des flammes. Des relogements seront nécessaires. Deux commerces, se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble, seront privés de courant toute la matinée de vendredi.