Cadeaux. Gagnez cette semaine une Nintendo Switch et trois jeux !

Tendance Ouest vous offre votre console NINTENDO SWITCH Neon avec ses Joy-Con rouge et bleu et trois jeux :

1-2 Switch : un jeu pour petits et grands ! Regardez votre adversaire dans les yeux et préparez-vous à découvrir les multiples fonctions des Joy-Con, comme les vibrations HD et le gyroscope.

Switch Sport : retrouvez vos sports préférés, frappez, tirez et lancez jusqu'à la victoire en personne ou en ligne avec amis et famille.

Pokémon Perle Scintillante : lancez-vous dans une aventure pleine de mystères à travers la région de Sinnoh. Capturez des Pokémon et affrontez les meilleurs Dresseurs et Dresseuses. La Nintendo Switch peut se transformer et s'adapter, de manière que vous puissiez profiter de vos jeux selon votre rythme de vie. Profitez de vos jeux où, quand et avec qui vous le souhaitez.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 28 avril à 8 h 45 avec Alex dans Normandie Matin.