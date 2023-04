Cadeaux. À vous les desserts gourmands grâce au cadeau Tendance Ouest !

À l'heure du goûter, Tendance Ouest vous offre tous les jours, à 16 h 30, votre appareil 3 en 1 pour vous régaler avec des gaufres, des cupcakes ou des donuts !

Trois plaques de cuisson différentes, pour faire quatre gaufres, jusqu'à six donuts ou six cupcakes, et lavables au lave-vaisselle !

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirages au sort chaque jour du lundi 24 au vendredi 28 avril vers 16 h 30, dans Ma Normandie avec Lisa.