Insolite. Concours du meilleur pâté en croûte amateur : la Normandie représentée par un dentiste cauchois

"Je suis en pleine préparation pour la finale." Lorsque Tendance Ouest contacte Faraj Chemsi, il est dans la dernière ligne droite. Ce dentiste de profession fait partie des cinq finalistes du concours du meilleur pâté en croûte amateur de France.

Le Cauchois, habitant de Lindebeuf (Seine-Maritime) est bien décidé à créer "le premier pâté en croûte cauchois". "Toutes les régions ont leur pâte en croûte, sauf la Normandie !", déplore-t-il.

32 bûches vers la finale

Il peaufine cette recette consciencieusement, et confie préparer un pâté en croûte tous les quinze jours "depuis un an et demi", jusqu'à aboutir à cette recette très élaborée qu'il présentera lors de la finale, le samedi 22 avril. "Les cuisiniers mettent un insert en général (un élément de la farce, ndlr), moi j'ai ajouté un plus gros insert, et à la découpe c'était parfait. D'habitude, les gens se jettent sur le foie gras et rechignent pour manger le reste, ici on a trois ou quatre couches de la même épaisseur, c'est plus homogène", décrit-il.

Le Cauchois s'émerveille de l'engouement autour de sa participation au concours : "J'ai reçu des lettres, des messages sur Facebook et Instagram… Et même une lettre d'Hervé Morin ! (président de la région Normandie, ndlr)"

Et après la finale ? Faraj Chemsi compte bien faire perdurer la visibilité autour de son pâté en croûte cauchois, et qui sait, "créer une association du pâté en croûte cauchois : mon but secret c'est d'envoyer au prochain concours amateur une cinquantaine de Cauchois et surtout des femmes ! Il n'y a que des hommes en finale", déplore le dentiste.

Une recette de pâté en croûte à base de pommes et de lin

Lorsqu'on s'enquiert de sa recette la plus originale, il évoque sans hésiter son pâté en croûte réalisé au cours d'une virée en Espagne, avec uniquement des produits locaux du village où il se trouvait : du poulpe, du chorizo, des artichauts et de la pata negra (du jambon ibérique).

Jamais en manque d'idées, Faraj Chemsi, travaille déjà sur une recette "accessible à tous" qui mettra à l'honneur les produits du pays de Caux : "Je compte créer une recette simple à base de pomme, de calva, de pommeau… Un pâté en croûte autour de la pomme. Je fais aussi des recherches autour du lin. Je vais aller voir la minoterie de Vittefleur et leur demander quel produit je peux intégrer. C'est l'ingrédient qui manque pour mettre au point le pâté en croûte cauchois", conclut-il.

La finale des championnats de France de pâté en croûte amateur est programmée le samedi 22 avril à 10 heures, au restaurant Le Camondo, dans le 8e arrondissement de Paris. La meilleure de ces pâtisseries charcutières sera élue par un jury composé de journalistes culinaires et de chefs.