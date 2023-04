Dieppe. Cabines de plage, éclairage… Le front de mer repensé

"Le front de mer appartient à tous les habitants", affirme Nicolas Langlois. Le maire de Dieppe a annoncé mercredi 19 avril des changements à venir sur le front de mer, notamment l'arrivée de nouvelles cabines de plages et la modernisation de l'éclairage du front de mer.

"On a conçu un modèle spécifique à Dieppe"

"Nos cabines avaient presque 20 ans. Elles avaient vieilli et n'étaient plus adaptées, alors on s'est lancés dans un projet de renouvellement", détaille le maire. Pour ce faire, "on a conçu un modèle spécifique à Dieppe, dont les couleurs s'inspirent de la mer et du ciel". Au total, 60 cabines verront le jour entre avril et juin 2023, puis 60 autres en 2024.

L'architecte Zoé Cosme, de l'Atelier Cosme Architecture, s'est en partie occupée du projet. "On a souhaité s'inscrire dans ce paysage marin en toute modestie. On est allé puiser dans les 14 couleurs de cette palette naturelle que nous offre le paysage." Selon elle, si à première vue l'installation de cabines de plage paraît simple, dans la réalité, c'est une autre histoire. "Elles cachent un très grand nombre de contraintes techniques. La première, c'est l'environnement agressif, notamment avec l'air salin." Pour résister au mieux à ce climat, "on a choisi un pin maritime. Ce sont des arbres qui ont poussé en bord de mer. Nous y avons ajouté une protection par peinture spécifiquement choisie". Sur les 120 cabines, "six seront adaptées aux personnes à mobilité réduite", livre l'architecte.

L'éclairage du front de mer lui aussi repensé

La mairie de Dieppe a également souhaité moderniser l'éclairage du front de mer. "Avant, il était vieillissant et là, on va passer sur du moderne, précise Nicolas Langlois. On a choisi des leds parce que c'est pilotable. On pourra régler l'intensité lumineuse pour arriver à une extinction la nuit." L'autre avantage, c'est aussi "la réduction de 80 % de la facture d'énergie et de la consommation". Le coût total s'élève à 546 502, 16 euros. Pour ce projet, la Ville a été subventionnée par la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) à hauteur de 192 500 euros.

L'entreprise Eclipse diffusion, spécialiste de l'éclairage professionnel en Normandie, a piloté les opérations. "On a travaillé sur trois volets : économique, artistique et sur la biodiversité, parce que pour nous, ça n'avait pas de sens d'éclairer un front de mer de la même manière que l'on éclaire une voirie ou un lotissement", explique le responsable Thierry Bloch. Concernant la tonalité de l'éclairage, "on a aussi travaillé avec des couleurs chaudes qui sont plus acceptables pour la faune". Enfin, pour l'aspect artistique, "il y aura aussi une lecture graphique au niveau du sommet des mâts, pour avoir une perspective sur l'ensemble de la promenade et tout ça sans consommer grand-chose", poursuit-il.

Un espace de sport en extérieur "street workout" et un terrain de basket 3*3 font aussi partie des prochains changements à prévoir sur le front de mer.