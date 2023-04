Football - Ligue 2. Cinq chiffres sur le derby Caen-Le Havre

Le derby normand entre Caen et le Havre est toujours un moment très attendu par les férus de football. Ce samedi 29 avril, le stade Michel d'Ornano affichera complet avec plus de 20 000 spectateurs en tribunes. Voici cinq chiffres à connaître sur ce derby normand.

20 886

Lors de la saison 2006/2007 en Ligue 2, le stade d'Ornano avait accueilli 20 886 spectateurs. C'est le dernier record enregistré pour le derby entre Caen et le Havre au stade d'Ornano. La rencontre s'était soldée par un match nul (1-1) sur des buts de Jean-Michel Lesage, actuel entraîneur des gardiens des Ciel et Marine et du Caennais Julien Toudic.

7 500

C'est la plus petite affluence enregistrée au stade d'Ornano dans l'histoire du derby normand. Devant 7 500 supporters, en 1992, les deux équipes s'étaient quittées (une fois de plus) sur un match nul (3-3). À cette époque, Xavier Gravelaine, directeur général du SM Caen de 2014 à 2018, avait marqué un but, celui de l'égalisation (1-1).

1

Sur les dix dernières années, le Stade Malherbe Caen ne s'est imposé qu'une seule fois à domicile contre le HAC en championnat. C'était le 27 septembre 2013. Fayçal Fajr avait libéré les Rouge et Bleu sur penalty à la 84e minute (1-0).

3

Depuis 2013, la plus grosse défaite à domicile enregistrée par le SM Caen contre son voisin havrais est de 3-0. En 2019, devant plus de 14 000 spectateurs, Caen n'avait pas eu les armes pour rivaliser. Les attaquants Tino Kadaware (buteur et passeur) et Jamal Thiaré avaient fait vivre une sale soirée à la défense locale.

9

C'est le nombre de victoires du Stade Malherbe Caen contre le Havre sur les 26 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, à domicile et à l'extérieur. C'est aussi le nombre de matchs gagnés par le Havre sur son voisin caennais. En revanche, les Ciel et Marine prennent l'avantage à l'extérieur avec six victoires, contre quatre pour le Stade Malherbe au stade Océane. Samedi, que le meilleur gagne !