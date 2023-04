Cherbourg. Travaux du Bus nouvelle génération : des enfants plantent des végétaux à la gare

Des petits jardiniers en herbe ont participé à une plantation d'arbres, mercredi 19 avril. Âgés de 6 à 10 ans, et accompagnés par des professionnels, ils ont mis en terre 200 plantes et arbustes devant la gare de Cherbourg. Ces enfants sont venus avec le centre de loisir La Mosaïque, et à l'invitation du réseau de transport en commun Cap Cotentin. Pour les paysagistes en culottes courtes, cela fait partie d'un projet de sensibilisation à l'écologie.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre des travaux du Bus nouvelle génération (BNG) dans la communauté d'agglomération. En tout, 9 000 m² vont être végétalisés dans Cherbourg-en-Cotentin avec au programme la plantation de 362 arbres et 25 000 végétaux.