Agon-Coutainville. Les Fairways de la Manche : entre sport, convivialité et gastronomie

Les Fairways de la Manche débutent ce jeudi 20 avril et jusqu'à samedi 22 avril, à Agon-Coutainville. Il s'agit d'une compétition de golf sur les greens de la Manche situés entre terre et mer.

120 joueurs vont s‘y affronter, plus pour le plaisir que la compétition avec la mise à l'honneur du terroir culinaire local et de ses producteurs. Une découverte gastronomique à destination des joueurs venus de Normandie, Bretagne, Île-de-France, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire.

Olivier Bernard, président du comité départemental de golf de la Manche :

La compétition se déroule jusqu'au samedi 22 avril avec une finale sur le golf de Granville. La Manche est une terre de golf. Le comité départemental de golf dans la Manche compte 40 000 adhérents et 50 000 joueurs visiteurs par an, notamment l'été.