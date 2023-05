Cotentin. Jeu vidéo : les compétitions d'e-sport en plein essor

La mairie de Cherbourg-en-Cotentin souhaite être un soutien au développement de cette pratique.

"La Ville de Cherbourg-en-Cotentin n'est pas en retard", assure Anne Ambrois, la maire adjointe en charge du numérique notamment.

La Ville a commencé ses actions en lien avec le jeu vidéo il y a déjà plus de 20 ans. "La Ville a toute sa place pour accompagner cette pratique, pour qu'elle soit reconnue", poursuit l'élue, qui estime que les avantages sont nombreux, notamment du fait que cela valorise les Cherbourgeois qui pratiquent l'e-sport à haut niveau et, par là même, la commune. C'est aussi une manière d'instiller une notion de prévention et d'éducation aux jeux vidéo.

Néanmoins, le but n'est pas de se substituer aux clubs ou associations qui pourraient émerger. "On a ici la chance d'avoir déjà une salle de gaming. Mais ce n'est pas la Ville qui va créer une section e-sport. Comme on met à disposition une salle de basket, on peut mettre à disposition une salle de gaming", précise Anne Ambrois, filant la comparaison avec le monde sportif classique.