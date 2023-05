Alençon. Handicap : les futurs ergothérapeutes de l'Ifres se sont jetés à l'eau

L'Ifres, parmi les principales écoles de kinés, ergothérapeutes, pédicures et podologues en Normandie, est située à Alençon.

Du lundi 24 au jeudi 27 avril, quarante-deux de ses étudiants ergothérapeutes ont mené l'opération "Watergo". "Les ergothérapeutes rééduquent, essaient de rendre autonomes les personnes notamment en situation de handicap", explique Maurine Simon, la secrétaire de l'association. Depuis 2011 à Alençon, les étudiants ergos de troisième année ont leur association, "Les Ergolympiades", qui prône trois valeurs : l'ergothérapie, le handicap et le sport. C'est dans ce cadre et avant de passer leur diplôme, à la mi-juin, qu'ils se sont rendus sur la côte Atlantique pour y faire découvrir et pratiquer des sports nautiques adaptés avec des personnes en situation de handicap : d'abord à Royan, ils ont animé des ateliers de handivoile, de kayak de mer, de paddle. Puis, à l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, c'était du wakeboard adapté (une sorte de surf).

Sur les marchés et à la plage, ils ont aussi présenté leur matériel, pour montrer que même avec un handicap, chacun peut pratiquer des sports nautiques.

Enfin, ils sont allés dans une classe de lycéens à Rochefort pour sensibiliser au handicap et pour promouvoir les études d'ergothérapie car, en France, on manque d'ergothérapeutes. "C'est un projet qui nous tenait à cœur à tous avant la fin de nos études", conclut Maurine Simon.