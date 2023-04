Assassinats de Leslie et Kévin. Un jeune Normand de 24 ans mis en examen

C'est une affaire complexe qui a secoué la France entière et qui n'est pas encore résolue. Deux nouveaux suspects ont été interpellés, mercredi 12 avril, pour leur rôle dans le double assassinat de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kévin Trompat, 20 ans. Le jeune couple, résidant à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, était porté disparu depuis le mois de novembre dernier. Leurs corps sans vie avaient été retrouvés enterrés et enduits de chaux début mars, en Charente-Maritime.

L'un des deux suspects arrêtés est Normand, selon Le Parisien. Le quotidien révèle que Stevan M., 24 ans, a été arrêté en Normandie et est suspecté d'avoir "joué un rôle actif dans le guet-apens" dont a été victime le couple. Le jeune homme a été mis en examen pour "modification des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", "enlèvement et séquestration" et "recel de cadavre".

Trois hommes avaient déjà été interpellés (deux ont été mis en examen pour assassinats) dans cette affaire qui mêle "une combinaison assez complexe entre une désillusion amoureuse et une dette financière sur fond de trafic de stupéfiants".