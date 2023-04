Rouen. Dix cours d'école ouvertes toute la journée pendant les vacances de Pâques

S'amuser dans les cours d'écoles rouennaises pendant les vacances scolaires, c'est ce que propose depuis près de trois ans la Ville de Rouen aux enfants et à leur famille. Tous les jours, de 10 heures à 19 heures depuis le samedi 15 avril, dix écoles participe à l'opération "Les vacances c'est côté cour". L'occasion de profiter des infrastructures sans pour autant avoir classe.

"C'est plus petit et plus fermé qu'un parc"

En ce début de vacances scolaires, les familles qui ne partent pas en vacances peuvent profiter de certaines cours d'école comme celle de Laurent de Bimorel, située rue des Arpents à Rouen. "J'ai préféré venir ici tranquillement. C'est plus petit et plus fermé qu'un parc, donc j'ai vraiment une visibilité sur tout le monde, autant les grands que les petits, affirme Malynary Taing. En plus, c'est juste à côté de chez moi. J'ai mes enfants et aussi mes neveux et nièces donc, par facilité, je suis venue ici. Ils ont aussi l'aire de jeux de la cour à disposition."

Pour son fils Kellian, "des fois, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la cour, alors que là, on peut amener un ballon, un hoverboard et des rollers. Et c'est bien parce que le sol est plat". Sa petite sœur, elle, a fait du "toboggan avec ma cousine" et selon elle, "il était super".

Dix écoles ouvrent leur cour

Parmi les école maternelles participant à l'opération, on retrouve Jean de la Fontaine, Pierre de Ronsard et Jean-Philippe Rameau. Et concernant les primaires, il y a notamment celle des Sapins et Anne Sylvestre.

Sur les dix écoles, plusieurs élémentaires n'ont pas encore ouvert leurs portes. Charles Nicolle ouvrira à partir du jeudi 20 avril, Claude Debussy le vendredi 21 avril et Jean de la Fontaine le samedi 22 avril. L'opération prendra fin le lundi 1er mai.

