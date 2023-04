Rouen. Travaux : le trafic interrompu entre les arrêts de métro Joffre-Mutualité et Technopôle

En raison de travaux sur la ligne aérienne de contact du métro à Sotteville-lès-Rouen, le trafic est perturbé sur la ligne entre Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray chaque jour à partir 19 heures 30, du lundi 17 avril jusqu'au vendredi 21 avril. Les perturbations se poursuivront à compter du lundi 24 avril jusqu'au vendredi 28 avril, cette fois-ci à partir de 20 heures. Le métro sera interrompu entre les arrêts Joffre-Mutualité et Technopôle. Des navettes de remplacement seront mises en place du lundi au vendredi dans la soirée.

Les arrêts entre Champ de Courses et Maryse Bastié reportés

En raison des travaux sur la ligne du métro entre Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, des perturbations sont à prévoir jusqu'au vendredi 28 avril. - Réseau Astuce

Sur la ligne de métro entre Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray en direction de Technopôle, les arrêts Champ de Courses, Ernest Renan, Le Parc et Maryse Bastié sont reportés à proximité au niveau de la rue du Madrillet.

À noter que le week-end, le trafic restera normal. Plus d'information sur le site internet du Réseau Astuce.