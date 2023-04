Seine-Maritime. Le Rouen Métropole Basket reçoit Chartres : le vainqueur promu en Pro B

Le moment est enfin venu pour les joueurs du Rouen Métropole Basket qui peuvent, en cas de victoire mardi 18 avril face à Chartres, s'octroyer une des deux places qualificatives pour une montée en Pro B. Si le vainqueur des play-off obtient l'une d'elles, l'équipe qui terminera première de la saison régulière aura le second ticket pour la montée. Justement, les deux premiers du classement avant cette dernière journée de la deuxième phase sont Rouen et Chartres. "C'est du plaisir de jouer cette finale devant nos supporters. Le Kindarena va être plein", anticipe le coach Sylvain Delorme. "C'est beaucoup d'émotions positives et de gratitude pour la ville qui a fait un effort pour remplir la salle et aussi pour tous ceux qui gravitent autour du club et qui méritent d'être remerciés car on ne parle pas souvent d'eux."

Un duel de titans

Les deux équipes sont à égalité de points avant ce dernier match. La meilleure attaque (Rouen) reçoit la meilleure défense (Chartres) pour ce qui s'annonce être le match à gagner pour les deux équipes. "On est un peu à l'opposé. Ils ont la meilleure défense et nous la meilleure attaque mais sur un match, ça ne ressortira pas forcément. Leur coach est reconnu pour sa base défensive", révèle Sylvain Delorme. "Je ne me suis pas focalisé là-dessus, ça reste un match de basket, il faudra respecter ce qu'on a mis en place pendant la saison. On fera peut-être des ajustements mais on devra jouer notre jeu, un jeu agressif avec si possible du spectacle."

Guichets fermés

Une des clés du match résidera sans aucun doute dans le soutien du public. En effet, une opération a été menée pour que les places soient vendues au prix de 3 euros. Résultat : elles ont toutes été vendues et le Kindarena affichera complet pour cette belle fête du basket. "C'est un énorme avantage. Les spectateurs auront un rôle à jouer", poursuit le coach normand. "On a eu la chance sur le match précédent d'avoir 3 500 supporters. On les a sentis derrière nous. C'est un public qui est venu supporter l'équipe que ce soit dans les moments difficiles ou les meilleurs moments, on est chanceux de jouer ce match clé à domicile."

Les deux équipes se livreront donc à une belle bataille. Le vainqueur sera promu en Pro B. "Si on m'avait dit qu'on jouerait la montée chez nous devant 5 500 personnes, j'aurais signé tout de suite", conclut le coach du RMB.