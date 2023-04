Votre horoscope signe par signe du vendredi 21 avril

Bélier

Vous souhaitez préparer un changement de voie, vous envisagez l'avenir de manière plus originale ? Tout est permis… C'est à vous de jouer !



Taureau

Ne tendez pas l'oreille à la rumeur du monde, écoutez vos propres désirs et non pas ceux qu'on vous dicte ou qu'on affiche sur les panneaux publicitaires.



Gémeaux

C'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs, les émotions sont exacerbées pour le meilleur et pour le pire.



Cancer

Votre instinct ne vous trompera pas, vos échanges sont intuitifs et automatiques… Pas de place pour l'ennui ou la solitude



Lion

Vous verrez les choses d'une façon plus positive et vos proches le remarqueront. Cela vous permettra sûrement de mettre vos talents au profit de tous et de prendre de nouvelles initiatives.



Vierge

Dopé d'une belle énergie, vous donnez un coup d'accélérateur pour accomplir vos tâches. Cette attitude vous sera pleinement profitable



Balance

La chance est au rendez-vous, faites des démarches importantes, lancez vos projets, au moins sur papier.



Scorpion

L'équilibre revient à vitesse grand V dans votre vie financière, par l'apport des autres et surtout les conseils avisés.



Sagittaire

Vous êtes bousculé dans vos habitudes et c'est tant mieux ! Un petit parfum d'aventures flotte dans l'air



Capricorne

L'ambiance favorise les discussions, les échanges de vues et les déplacements, parfois les polémiques ! Ne multipliez pas les prises de position sans réfléchir…



Verseau

Votre sang-froid en perte de vitesse a généré une perte d'énergie. Prenez du recul, vous avez le temps de le faire.



Poissons

Le moment est idéal pour rassembler autour de vous tous ceux que vous aimez, pour transformer votre maison en auberge espagnole et partager des instants de joie.