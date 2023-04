Votre horoscope signe par signe du mercredi 19 avril

Bélier

C'est une journée de plaisirs solitaires comme une lecture, une promenade, un moment de méditation.



Taureau

Le climat n'est pas très constructif et l'indolence de vos collaborateurs risque de vous taper sur le système. Mieux vaut donc vous isoler avec vos projets tout en vous laissant guider par l'intuition.



Gémeaux

C'est dans votre intimité que vous passerez les meilleurs moments dans une connivence et une solidarité qui vous fera chaud au cœur



Cancer

Vous brûlerez d'envie de poser des questions qui dérangent, méfiez-vous des retombées, réfléchissez.



Lion

Des douleurs articulaires se font sentir. Vous ne vous êtes pas suffisamment ménagé ces deux dernières semaines.



Vierge

Vous décidez de déléguer pour vous soulager. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui votre tête est ailleurs.



Balance

Même si vous n'osez pas tout chambouler d'un coup, vous serez obligé de faire quelques changements dans votre vie affective



Scorpion

Une question vous taraude et vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Vous avez tort car en privilégiant la communication les problèmes se régleront plus facilement



Sagittaire

Si vous voulez trouver des solutions plutôt que créer des problèmes, lâchez du lest. Votre quotidien s'apaisera et vous retrouverez le moral et la forme !



Capricorne

Faire ce que vous avez envie de faire sans vous mettre de barrière est une façon bien agréable d'aborder les nouvelles situations qui s'invitent dans votre vie amoureuse.



Verseau

Si autour de vous l'ambiance est bonne tout va bien, vous dépendez de l'ambiance du moment.



Poissons

N'hésitez pas à donner votre opinion, votre réalisme ne vous fera pas défaut.