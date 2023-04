Musique. Aime Simone dévoile un clip entièrement réalisé par l'intelligence artificielle

Après le hit "Baby don't quit", Aime Simone dévoile le titre “New World”, accompagné d'un clip réalisé avec une intelligence artificielle. Ce titre est extrait du prochain album de l'artiste, intitulé "Oh Glory", qui sortira le 5 mai prochain. Pour ce clip le chanteur parisien a travaillé en étroite collaboration avec le producteur allemand Sebastian Zimmerhackl et Ümut Yildiz, ce dernier est un pro de l'intelligence artificielle. L'interprète du titre "Shining Light", devenu l'un des plus gros succès de ses derniers mois grâce à une pub Leroy Merlin a également travaillé avec sa compagne Sonja Fix. Les artistes ont alimenté l'intelligence artificielle avec différentes images, notamment des illustrations de la Belle Époque parisienne.

Et ça donne ça :