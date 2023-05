Bonne table au Havre. Chez Babette, un déjeuner à deux pas de la mer

Voilà des mois que son emplacement parfait, face au port de plaisance, me faisait de l'œil… C'est lors d'une tempête printanière que je me décide à pénétrer dans l'hôtel Hilton Garden Inn du Havre, pour m'attabler au restaurant de l'établissement, ouvert à tous, Babette. Tous les jours, du lundi au dimanche, il propose des plats à la carte mais aussi une sélection quotidienne à l'ardoise comprenant une entrée, un plat et un dessert. "Cela permet de laisser libre cours à la créativité des équipes en cuisine", note Emma Thierry, membre de l'équipe.

Brunch le dimanche

C'est justement pour la formule à l'ardoise, entrée et plat du jour, que j'opte ce midi (21 €, 27 € avec le dessert). Je débute avec un œuf poché croustillant sur sa fondue de poireaux au piment d'Espelette. Le tout est accompagné d'une sauce mousseline, où je distingue une pointe citronnée. Une entrée très réussie et plutôt gourmande avec cet œuf coulant. C'est un plat de saison qui m'est ensuite proposé, avec une côte de veau de belle taille. L'assiette très colorée est garnie d'une purée de patates douces et de petits légumes sautés. Je suis intriguée par la "sauce gastrique" mentionnée sur l'ardoise… C'est en fait une sauce aigre-douce qui vient rehausser ce plat. Pour le dessert, c'est un chou praliné qui est au menu ce jour-là, et il a l'air de ravir les papilles de la table voisine.

Du veau, un produit de saison.

Babette comprend aussi un espace café, pour boire un verre, déguster une planche ou une pâtisserie avec vue sur mer. "C'est un bon spot pour observer de beaux couchers de soleil ou quand la météo incite à se lover dans le canapé", sourit Emma Thierry. Les amateurs de brunch peuvent aussi retrouver des formules spécifiques chaque dimanche, en plus de la carte. Côté produits, la prime est donnée "au frais et fait maison".

Pratique. Babette, 128 boulevard Clemenceau au Havre, déjeuner et dîner tous les jours. Brunch le dimanche de 12 heures à 14 h 30. Tél. 02 79 42 00 67