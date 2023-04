Saint-Sauveur-Villages<sub></sub>. Quatre coureurs blessés lors d'une course cycliste

La course cycliste de la Gislard interrompue ce dimanche 16 avril vers 16 h 30 a Saint-Sauveur-Villages, après la chute d'une quinzaine de coureurs dans le peloton à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Quatre cyclistes âgés de 20 à 25 ans ont été blessés et évacués vers le centre hospitalier de Coutances. Treize sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention. La course a finalement été annulée.