Rouen. Léon le magicien bluffe son public avec un nouveau coup de maître

Léon, 28 ans, s'est forgé une solide réputation en quelques années. Cet étonnant magicien nous révèle quelques-unes des facettes de son métier. Il sera en spectacle du mercredi 19 au dimanche 23 avril à Rouen.

Comment est né votre goût de la magie ?

"À 8 ans, j'ai eu une révélation en assistant à un spectacle au musée Grévin. Dès lors, j'ai consacré tous mes loisirs à la maîtrise de cette discipline. Travaillant parfois presque 5 heures par jour, j'ai appris par moi-même, puis je suis parvenu à me professionnaliser juste après le bac. J'ai eu ensuite la chance de suivre une formation animée par Paul Daniels, Max Maven, Dominique Duvivier et Jos Houben, respectivement magicien, mentaliste, illusionniste et metteur en scène en 2012, ce qui m'a motivé à intégrer à ma pratique hypnose et mentalisme."

Quelle est la particularité

de ce spectacle ?

"C'est mon quatrième spectacle. Comme dans le précédent, les trois disciplines - magie, hypnose et mentalisme - interagissent constamment et concourent à bluffer le spectateur : je fais léviter une personne sur scène, mais j'invente aussi des numéros plus surprenants encore dans lesquels je sollicite les sens des spectateurs. Pour ce spectacle très interactif, des membres du public montent sur scène quasiment sur chaque numéro. D'autre part, un écran géant est installé en fond de scène. La technologie est inhérente au spectacle et je m'amuse à passer du virtuel au réel. La fascination qu'exercent sur nous les écrans contribue à rajouter une dose de magie."

Quelles sont les qualités

d'un bon magicien ?

"Pour être un bon magicien, il faut surtout être passionné, car c'est une discipline exigeante qui demande beaucoup de travail, de créativité et d'adaptation. Il est essentiel d'établir un bon contact avec le public. Le ton est toujours naturel et l'humour bienveillant pour mettre à l'aise le public et pour que les gens osent participer. Le déroulé du spectacle est soumis à un timing très précis mais il y a toujours une part d'improvisation et de surprises. Il faut donc toujours garder son sang-froid."

Du 19 au 23 avril au théâtre à l'Ouest à Rouen. 12 à 20 €. theatrealouest.com