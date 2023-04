Football. Le HAC récompense les meilleurs jeunes du centre de formation

Mercredi 12 avril se tenait la cérémonie des majors du Havre Athletic Club à La Forge d'Harfleur. Cet événement a pour but de récompenser les jeunes du centre de formation sur l'ensemble de cette saison. Le HAC se base sur leur investissement sportif et leur investissement scolaire. Le club a récompensé trois catégories différentes : les moins de 19 ans masculins et féminins, les moins de 17 ans masculins et les joueurs de la préformation.

Avec Florent Sinama-Pongolle

Le HAC invite chaque année un ancien joueur de la formation pour animer la cérémonie. Cette année c'est l'ex-international français, Florent Sinama-Pongolle, qui était le monsieur loyal. Formé au Havre et ayant évolué dans des clubs mythiques tels que Liverpool, il a été champion du monde des U17 en 2001.

Les lauréats

Les lauréats pour la préformation (U14 et U15) sont :

1- Solan Murel

2- Mathys Gicquel

3- Thomas Rousseau

Les lauréats pour les joueurs évoluant avec les moins de 16 et 17 ans :

1- Rémi Lemaitre

2- Benoît Sida

3- Matéo Leite Pereira

Les lauréates chez les moins de 19 ans femmes :

1- Célestine Boisard

2- Louise Kleczewski

3- Leann Ledauphin

Les lauréats chez les moins de 18 et 19 ans hommes :

1- Paul Argney

2- Austern Emmanuel Bably

3- Yoni Gomis

Chaque joueur et joueuse ayant été récompensé remporte un cadeau du Havre AC et, pour les premiers de chaque catégorie, un maillot du club.

Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, rappelle qu'"il est important pour le HAC de continuer à se développer". Il a tenu ainsi à souligner l'excellence de la formation havraise.

Le concours d'éloquence

Le HAC, en plus de récompenser les joueuses et joueurs, organise un concours d'éloquence que neuf jeunes de la formation préparent avant la cérémonie. C'est Lia Mohamed qui a remporté le concours, avec un oral intitulé "Naissons-nous tous égaux ?".