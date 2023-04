Place du commerce. Trois nouvelles enseignes dans la métropole de Rouen

L'offre commerciale de la métropole rouennaise s'élargit avec l'arrivée d'un tout nouveau pressing au Mesnil-Esnard, d'un studio photo et d'un magasin de vêtements dans le centre-ville de Rouen.

Pressing, studio photo et prêt-à-porter

Depuis janvier, Le Mesnil-Esnard a accueilli un nouveau commerce au 141 route de Paris. Son nom : Aqualogia. Ce pressing est désormais ouvert du mardi au vendredi, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, et le samedi, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Dans le centre-ville de Rouen, la photographe Pauline Vervisch a ouvert son studio au 47 rue de la République. Elle y accueille ses clients pour des séances photos. Au 9 rue aux Juifs, l'enseigne Barberousse, spécialisée dans la vente de vêtements et de chaussettes, s'est installée. Elle est ouverte de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, du mardi au samedi. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse

redactionrouen@tendanceouest.com.