Bonne table à Rouen. Hoian propose des spécialités du Vietnam

La nouvelle enseigne ne paye pas de mine, à deux pas de la gare de Rouen, sur la rue Verte. Lorsque l'on pousse la porte, se dévoile pourtant une grande salle pour 70 couverts, chaleureuse, en témoigne le jaune pétant qui se mêle avec une décoration typique du Vietnam. À la carte de Hoian, des plats traditionnels et des formules pour le midi en deux ou trois plats. Je penche pour des nems au poulet en entrée et suis d'emblée surpris par le caractère très copieux du plat : cinq nems, servis avec leur sauce et une salade, croquants et savoureux, qui sont déjà plus qu'une mise en bouche. En plat principal, je me dirige vers le Pho Bo, plat tout à fait typique avec ses morceaux de bœuf servis dans un bouillon de bœuf avec des vermicelles de riz et une série d'épices du Vietnam.

Le Pho Bo, plat typique.

Les goûts du Vietnam

Différentes sauces plus ou moins épicées sont proposées pour ceux qui aimeraient pouvoir relever davantage le bouillon. L'ensemble est copieux, parfumé et tout à fait réconfortant. En dessert, je choisis un café glacé à la vietnamienne, préparé avec du lait concentré : une expérience sucrée gourmande, surprenante et rafraîchissante. Belle manière de terminer le repas.

"Je voulais que les gens testent les goûts du Vietnam", insiste Duy-Hanh Nguyen, la gérante, qui sait qu'elle n'est pas le premier restaurant vietnamien de Rouen mais propose des spécialités de sa ville d'origine, Hoi An, qui a donné son nom à son enseigne. "On fait par exemple le Cao lau avec des pâtes jaune de riz et du porc rôti", décrit-elle, ou encore du Mi Quang avec un œuf de caille et des crevettes. Pour le bouillon de son Pho Bo, "car chacun à sa recette", Duy-Han Nguyen utilise des queues de bœuf pour libérer un maximum de parfums. L'ensemble est à tester pour un voyage culinaire et une note qui reste maîtrisée, à 17,50 € pour l'entrée, le plat et le dessert.

Pratique. Ouvert du mardi midi au dimanche soir. 9 rue Verte à Rouen. Tel : 02 76 00 89 32