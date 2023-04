Rouen. En avant toute pour les croisières commentées sur le port !

À l'occasion du retour des beaux jours, le Lutèce, en partenariat avec l'office de tourisme de Rouen, embarque les curieux pour des mini-croisières d'une heure et demie sur le port. Animées par un guide conférencier, ces visites insolites nous dévoilent les nombreuses facettes du port de Rouen, tant dans sa partie fluviale que maritime. De l'île Lacroix au bac de Petit-Couronne, cette agréable balade sur le fleuve à la vitesse moyenne de 8 nœuds, soit 14 km/h, offre un point de vue inédit sur la ville et ses installations portuaires. Essentiellement focalisée sur les activités commerciales et industrielles via la découverte des silos céréaliers, des docks flottants ou encore des usines d'engrais, cette visite permet aussi d'évoquer l'histoire de ce port et de la ville, aux destins étroitement liés, et de rendre hommage à des gloires locales comme Flaubert dont on découvrira les restes de la propriété à Croisset.

Pratique. Les 19, 22, 26 et 29 avril à 14h30. Quai Ferdinand de Lesseps. 9 à 15 €. normandie-tourisme.fr