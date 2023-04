Rouen. Virtuoz, le nouveau guide made in Rouen pour les non-voyants 

D'abord spécialisée en impression 3D professionnelle pour l'aéronautique et le secteur automobile, la société Feelobject, créée à Toulouse et installée aujourd'hui au Petit-Quevilly, a amorcé un virage inédit en 2017, en créant un pôle d'innovation dédié au handicap. Déjà sensibilisée à la question du handicap visuel, sa cofondatrice, Céline Favy-Huin a commencé à travailler sur un projet particulier. Un plan en relief équipé d'assistance sonore pour les personnes malvoyantes ou aveugles qui ne peuvent pas s'orienter dans des environnements encore inconnus. Son nom : Virtuoz. C'est la société Enedis, à Toulouse, qui a servi de lieu test pendant six mois pour la fabrication des premiers plans. "Pendant ces tests, une des salariées de l'entreprise nous a dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait aller aux toilettes toute seule dans un endroit qu'elle ne connaissait pas", se rappelle la présidente de Feelobject. "Dès le départ, notre fil rouge était le maintien dans l'emploi des personnes déficientes visuelles", poursuit l'entrepreneuse.

De la taille d'une tablette, Virtuoz permet de passer d'un plan à un autre de manière toute simple. Tous les détails du lieu en question y sont inscrits. Le relief des plans permet par exemple de reconnaître au toucher les formes d'un escalier, et de comprendre rapidement s'il descend ou s'il monte. Tout est matérialisé par des symboles identifiables en passant son doigt. "Le fait de toucher tous ces espaces en relief permet aux personnes de comprendre dans leur tête comment est organisé le lieu." Et le détail va bien plus loin, grâce à des indications sonores. "Ils vont préciser par exemple combien il y a de paliers intermédiaires dans l'escalier, pour l'ascenseur où se situe le bouton d'appel, pour les toilettes où est situé le distributeur de savon, etc."

"La dernière invention remonte à 1921"

Selon Céline Favy Huin, le handicap visuel est un handicap qui a peu de solutions. "La dernière invention remonte à 1921, avec l'arrivée de la canne blanche." Il était donc temps d'en trouver une autre. "En France, seulement 14 % des personnes malvoyantes et aveugles utilisent les smartphones pour se guider et seulement 12 % savent lire le braille." Finalement, Virtuoz tente d'allier les deux, le relief du braille simplifié par des formes géométriques et l'assistance sonore que peut apporter un téléphone. L'entreprise travaille ainsi avec une trentaine de clients, entreprises, établissements de santé, université, lieu d'hébergement ou lieux culturels, dont le Musée des Beaux-Arts de Rouen qui s'est équipé des fameuses tablettes Virtuoz. Feelobject s'intéresse également au sport. Elle commence à équiper certains stades dans l'optique des JO 2024.