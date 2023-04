Seine-Maritime. Un homme meurt dans un accident de la route sur la D982

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril vers 4 h 30 du matin à Saint-Arnoult. Un homme a été déclaré mort par le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur), et les deux autres personnes impliquées, légèrement blessées, ont été transportées au Centre hospitalier Monod à Montivilliers près du Havre. Les 3 victimes étaient âgées d'une trentaine d'années. 18 sapeurs pompiers sont intervenus en utilisant 7 engins et l'hélicoptère Dragons 76. Les secours sur les lieux ont mis en place un balisage d'urgence et ont pris en charge les victimes. La gendarmerie s'est aussi rendue sur place.