Calvados. En dix jours, 531 infractions commises sur les routes

C'est une opération de grande ampleur qui avait lieu sur les routes du Calvados. Du dimanche 2 au jeudi 13 avril, 14 effectifs de l'Unité Motocycliste Zonale des CRS de l'Ouest ont investi le département. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu du travail.

En l'espace de dix jours, ils ont procédé au contrôle de 924 véhicules : 531 infractions ont été relevées. La Police nationale du Calvados détaille sur ses réseaux sociaux : "conduite sans permis de conduire, défaut d'assurance, conduite sous l'emprise d'alcool et de produits stupéfiants, excès de vitesse de plus de 50 km/h, refus d'obtempérer, faux et usage de faux", et même "port d'arme".

Au total les motards ont établi 418 contraventions.