Caen. À 84 ans et plus de 50 mentions à son casier judiciaire, il vole du champagne chez un caviste

Âgé de 84 ans, Maurice Jouanny était jugé jeudi 13 avril par le tribunal de la Presqu'île de Caen. L'octogénaire était accusé de vol chez un caviste de Louhans, en Saône-et-Loire, le 30 septembre 2020.

Il profite d'un manque de vigilance

Le prévenu se présente ce jour-là dans un magasin spécialisé en alcools en se faisant passer pour un membre du comité d'établissement d'une société connue. Il dit avoir besoin de bouteilles de champagne pour son entreprise, dont il présente à la gérante une carte avec un tampon. Au vu de l'âge de l'homme et de son apparence correcte, celle-ci ne se méfie pas. Il revient le lendemain et part avec plusieurs cartons de champagne, disant que le paiement sera fait aussitôt.

Une semaine plus tard, la somme due n'étant toujours pas versée, la vendeuse téléphone à la société qui répond qu'il n'y a jamais eu de commande de champagne pour eux. Une plainte est déposée et, sur la caméra de surveillance, le prévenu est reconnu, puis interpellé.

L'homme faisait du recel

Il reconnaît sans problème les faits reprochés et explique qu'il dérobe pour se faire un peu d'argent, car il n'a aucun revenu. Après, il revend le produit de ses larcins chez des particuliers.

Incarcéré à la prison de Caen depuis le 25 novembre 2020, il répondait de cette escroquerie devant les juges du tribunal de la Presqu'île de Caen jeudi 13 avril. L'homme, d'un âge avancé et atteint d'un cancer, n'a pas pu se déplacer au tribunal. C'est en vidéo qu'il répond aux questions de la présidente, qui rappelle qu'il a 53 mentions à son casier judiciaire, toutes pour escroqueries, vol et filouteries, et un grand nombre d'années d'emprisonnement.

Le procureur réclame 2 mois de prison ferme avec possibilité d'hospitalisation si besoin. Le jugement tombe, Maurice Jouanny est condamné à 4 mois de prison ferme. Il devra régler également 127 euros de frais de procédure.