Vire. Il vendait des vêtements et du tabac de contrefaçon

Le 31 mai 2022, à la suite d'une affaire impliquant des stupéfiants, une perquisition est effectuée au domicile d'un homme de 28 ans à Vire. On y retrouve des vêtements de luxe et 288 paquets de cigarettes. Après examen et appel chez les fabricants de grandes marques, toutes les marchandises saisies s'avèrent être des contrefaçons. L'homme était présenté jeudi 13 avril au tribunal judiciaire de Caen pour détention et vente de marchandises et de tabac de contrefaçon. Lors de son audition, le prévenu reconnaît les faits. Il explique qu'il se ravitaille en textiles tous les mois sur les marchés parisiens et qu'il revend ensuite les produits à Vire. Pour le tabac, il affirme que c'est facile d'en trouver de contrebande sur Internet. Il paie la cartouche 50 euros pour la revendre 60 à des acheteurs réguliers qui reconnaissent passer par le jeune homme.

Une affaire de santé publique

Interrogé par la présidente sur ce trafic, il avoue qu'il savait bien que tous ses achats étaient de la contrefaçon. La présidente lui fait remarquer que c'est illégal et qu'en ce qui concerne le tabac et les cigarettes, il y a un risque énorme pour les consommateurs, que c'est un problème de santé publique. Elle s'étonne : "Cela ne vous pose pas un cas de conscience pour les utilisateurs ? On ne connaît pas la composition, il peut y avoir des troubles très graves pour les acheteurs." "Je ne pensais pas à ça", reconnaît le prévenu.

Il possède déjà quatre mentions à son casier judiciaire, toutes pour trafic de stupéfiants. Lors de son réquisitoire, le procureur s'étonne qu'il ne se pose pas de questions. Son "petit commerce" lui permet de vivre, mais il ne prend pas conscience de la gravité des faits. Il réclame 3 mois de prison ferme avec possibilité d'aménagement. Il ne sera pas entendu, puisqu'à l'énoncé du jugement, le jeune homme est condamné à 120 jours-amendes de 10 euros. Bien sûr, les scellés sont confisqués.