Près du Havre. Ils dealaient pour 1 200 euros par mois : un couple interpellé

Faits Divers. Un homme et une femme de 23 ans ont été interpellés par la police à Harfleur, mardi 11 avril. Ils menaient depuis plus d'un an un petit trafic de cannabis et de cigarettes dans la ville. Le couple doit être jugé le 17 mai.