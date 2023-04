Manche. Il va parcourir 446 kilomètres à pied pour l'association "Vaincre la mucoviscidose"

L'Ornais Valentin Burson, 32 ans, est aide médico-psychologique à Alençon. Sa cousine Mathilde est atteinte de mucoviscidose. Il aime la marche à pied. C'est sans doute la combinaison de ces trois éléments qui va le conduire, de la fin mai à la mi-juin, sur ses congés annuels, à marcher 446 kilomètres : il va parcourir la totalité du GR223, le sentier des douaniers tout autour du département de la Manche, au départ de Carentan et jusqu'au Mont Saint-Michel. Il l'a déjà parcouru il y a deux ans, mais en groupe et avec des nuitées d'hôtel. Cette fois, ce sera seul et en autonomie.

L'Ornais Valentin Burson va faire le tour de la Manche à pied au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose.

Pour le moment, Valentin fait de la marche à pied et il fréquente la salle de sport pour se préparer à son périple, "huit à dix heures de marche par jour pour une trentaine de kilomètres avec un sac de plus de seize kilos sur le dos avec la tente et le réchaud", explique-t-il.

Profitant de la médiatisation de son action, il a lancé une cagnotte en ligne avec l'espoir de récolter cinq mille euros au profit de l'association "Vaincre la mucoviscidose". Les coordonnées pour participer à cette cagnotte sont : ici. Valentin recherche également quelques sponsors pour financer son équipement.

Les étapes de son parcours

Mardi 30 mai, départ à Carentan jusqu'à Ravenoville.

Mercredi 31 mai : Ravenoville – Barfleur.

Jeudi 1er juin : Barfleur – Fermanville.

Vendredi 2 juin : Fermanville – Cherbourg.

Samedi 3 juin : Cherbourg – Port Racine.

Dimanche 4 juin : Port Racine – Herqueville.

Lundi 5 juin : Herqueville – Dielette.

Mardi 6 juin : Dielette – Barneville-Carteret.

Mercredi 7 juin : Barneville-Carteret – Saint-Germain-sur-Ay.

Jeudi 8 juin : Saint-Germain-sur-Ay – Agon-Coutainville.

Vendredi 9 juin : Agon-Coutainville – Regnéville-sur-Mer.

Samedi 10 juin : Regnéville-sur-Mer – Granville.

Dimanche 11 juin : Granville – Genêts.

Lundi 12 juin : Traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel lors des grandes marées.