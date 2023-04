Jeunesse. Quelles sont les villes étudiantes les plus attractives de Normandie ?

Où fait-il bon habiter en Normandie lorsqu'on est étudiant ? Entre Caen, Rouen et Le Havre, les jeunes ont le choix.

Caen, l'indétrônable

Caen est la ville normande la plus haut placée du traditionnel classement des meilleures villes étudiantes du magazine l'Etudiant, à la 15e place en 2022, sur 45 villes, recommandée à 96 % par les étudiants. Elle est à la troisième place du classement en ce qui concerne l'offre de formation la plus dense, avec 350 formations pour 100 000 habitants. Concernant les filières les plus représentées, on trouve le commerce, le digital ou encore les ressources humaines.

Côté logement, d'après le site spécialisé Locservice, près du tiers des logements étudiants recherchés en Normandie sont à Caen, et il faut compter en moyenne 407 euros pour un studio.

La vie estudiantine est aussi très riche dans la vie calvadosienne, avec le traditionnel carnaval étudiant - le plus grand d'Europe - mais aussi une vie culturelle très dense.

A Rouen, une offre culturelle riche

Rouen se classe à la 24e place du classement : les étudiants recommandent la ville à 90 %. En 10 ans, entre 2010 et 2020, la ville a gagné 26 % d'étudiants en plus, une aubaine lorsqu'on prend en compte le déclin du nombre de jeunes en Normandie. Concernant les domaines de formations, le commerce, le digital ou la technologie industrielle sont les filières les plus remarquées.

La vie culturelle est aussi saluée par les étudiants, qui considèrent que l'offre de festivals, musées, salles de spectacles et bibliothèque est bien fournie. Le prix moyen d'un studio étudiant est de 442 euros, avec quelques difficultés éventuelles pour trouver un logement, comme c'est le cas à Caen.

Au Havre, la proximité de la mer

Recommandée à 82 % par les étudiants, la ville du Havre attire notamment grâce à sa proximité avec la mer, à moins de 15 minutes en tramway et bien desservie par les transports. L'Etudiant note que les filières les plus représentées sont le commerce, la technologie industrielle ou encore le génie civil.

Là où le bat blesse plus qu'ailleurs, c'est au niveau de l'offre culturelle, jugée plus moyenne qu'ailleurs, et... du climat. Une note relevée par un prix avantageux concernant les logements, avec un loyer moyen à 416 euros mensuels pour un studio, toujours selon le site Locservice.