Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 15 avril

Bélier

La douceur de vivre que vous éprouvez recharge vos batteries nerveuses, tout va bien, à condition de ne pas vous laisser aller au niveau musculaire.

Taureau

Vous débordez d'une vibration bouleversante et l'on n'est que sensible devant cette ferveur qui vous anime, qui vous rend aimant de tout et de tous.

Gémeaux

Vous ferez en sorte qu'il soit impossible de douter de votre bonne foi, de par votre efficacité dans votre vie financière.

Cancer

Vous faites le point sur vos finances. Cela augmente votre marge de manœuvre et vous autorise à vous offrir un petit plaisir, bien mérité.

Lion

Vous allez connaître des vérités étonnantes dans votre entourage, pas toujours faciles à admettre, mais ce sera un mal pour un bien.

Vierge

Votre forme est en hausse, il vous reste surtout à anticiper les conséquences de vos excès et à gagner en bonne mesure dans vos dépenses d'énergie.

Balance

Les contacts nouveaux sont prometteurs ! Votre bonne humeur et votre intuition seront vos meilleures alliées pour créer et entretenir d'harmonieux échanges.

Scorpion

En amour comme en amitié, vous n'avez aucun mal à vous faire aimer. Votre popularité grandit mais ne vous oubliez pas en chemin !

Sagittaire

Pour parvenir à vos fins vous devrez négocier, sans aucun doute le résultat sera satisfaisant.

Capricorne

Votre charge de travail s'est accrue et vous devriez bientôt en toucher les fruits. Alors, cramponnez-vous, ne renoncez à rien et sachez attendre votre heure.

Verseau

Ceux qui vous aiment ont beaucoup de mal à percevoir vos sentiments, vous les camouflez. Osez les montrer, osez communiquer vos émotions.

Poissons

Vous ne manquez pas d'énergie pour terminer ce qui est en cours, votre motivation est d'en finir au plus vite !