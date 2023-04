[Interview] The Voice. À l'issue des battles, le Normand Benaël poursuit l'aventure

L'aventure The Voice continue pour notre Normand Benaël, originaire de Saint-Sulpice-sur-Risles à côté de l'Aigle dans l'Orne. Un spectacle encore une fois incroyable ce samedi 15 avril grâce aux battles de The Voice sur TF1. Benaël a affronté Dame, accompagné de Vianney à la guitare, une première dans The Voice. Et malgré un verdict partagé de Zazie et Bigflo et Oli, celui de Vianney a été sans appel.

Benaël est un grand sportif, il pratique le basket depuis ses 11 ans, un sport qui lui permet de se défouler. Avec une mère danseuse professionnelle et un père musicien amateur, le jeune homme qui a toujours le sourire évolue dans un environnement propice à l'épanouissement artistique. Il nous l'a prouvé encore une fois et Amel Bent l'a confirmé, le jeune Normand est déjà une star. Rendez-vous pour la prochaine étape : les Cross Battles !

Benaël a accordé un peu de temps à Tendance Ouest juste après l'émission, écoutez ses premières impressions…